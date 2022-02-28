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Игорь Карпенко, Валерий Мицкевич и Вадим Гигин в студии "Панорамы"

Референдуму предшествовала поистине масштабная работа по подготовке новой редакции Конституции, в том числе общественная, дискуссионная и информационная кампании. Результатом стала в буквальном смысле народная Конституция. Когда начнем жить по новым правилам, о чем еще говорят цифры результатов референдума? И готовы ли белорусы делиться опытом с другими странами? Интервью с гостями "Панорамы" прямо сейчас (видео).

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