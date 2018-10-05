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Игорь Карпенко: Зарплаты учителей будут расти

Зарплаты учителей будут расти. Хорошими новостями поделился министр образования Беларуси перед большим концертом, посвященным нашим наставникам.

Сегодня в театре оперы и балета накануне Дня учителя представители власти вручили грамоты самым выдающимся педагогам за многолетнюю и добросовестную работу. Отмечу, сегодня в Беларуси более 115 тысяч учителей. Только в этом году из вузов и колледжей выпущено 11 тысяч работников этой сферы.

Также министр образования заявил, что в Беларуси планируют открыть школу международного бакалавриата, где часть предметов будет преподаваться на иностранных языках. Проект находится на стадии подготовки учебных программ, реализация займет около года.

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