Игорь Карпенко: Зарплаты учителей будут расти

Сегодня в театре оперы и балета накануне Дня учителя представители власти вручили грамоты самым выдающимся педагогам за многолетнюю и добросовестную работу. Отмечу, сегодня в Беларуси более 115 тысяч учителей. Только в этом году из вузов и колледжей выпущено 11 тысяч работников этой сферы.