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Игорь Хлобукин: Провокации Польши вносят раскол в налаживание отношений между Беларусью и ЕС
Со стороны Варшавы заявления о возможном закрытии в том числе железнодорожного сообщения - это настоящая попытка провокации.
Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Эти высказывания не имеют под собой никаких оснований, они вносят раскол в налаживание отношений между Беларусью и ЕС по налаживанию ситуации с беженцами на границе. Складываются впечатления, что Польша может оказаться в политической ловушке, когда, выполнив все мероприятия по так называемой войне с Беларусью, она будет не нужна США и ЕС, потому что те действия, которые сейчас происходят, связаны с насилием и будут бросать тень на старую Европу. С такой страной иметь дело никто не захочет. Для Польши это грозит разрывом отношений с ЕС, может, сменой руководства.
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