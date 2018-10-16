Игорь Кизим, посол Украины в Беларуси: Спорт рекламирует страну лучше, чем политические форумы

Гость проекта "24 вопроса" - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Герой проекта поделится опытом Украины в организации и проведении таких международных форматов, как конкурс "Евровидение" и чемпионат Европы по футболу, финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов УЕФА. Игорь Кизим расскажет о том, что выиграла Украина после отмены визового режима для иностранных туристов.

"Страну нужно хорошо продавать на рынке зеленого туризма. Благодаря таким путешествиям мы узнаем глубинку и находим общее между нашими странами".

В проекте "24 вопроса" Игорь Юрьевич рассказал о подготовке к важнейшему событию в отношениях двух стран - I Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет 25-26 октября в Гомеле.