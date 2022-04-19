Игорь Комаровский: Важно не допустить роста цен и заполнить полки хорошим ассортиментом достойного качества

Цены на контроле. Парламентарии продолжают мониторинг магазинов по всей стране. Особое внимание продуктам первой необходимости. Их стоимость регулирует государство, ограничивая надбавки импортерам и торговле. Магазины обязаны соблюдать законодательство. Но важно не только не допустить роста цен, но и заполнить полки хорошим ассортиментом достойного качества, отметил депутат Палаты представителей Игорь Комаровский во время инспекции крупной столичной торговой сети.



Под пристальным вниманием и отдел готовой продукции. Торговая сеть расположена рядом со студенческим городком - от молодежи депутату поступали сигналы о завышенных ценах. В магазине заверили: рассмотрят вариант расширения ассортимента бюджетных блюд.