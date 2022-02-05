Игорь Коротченко: Миграционный кризис - элемент гибридной войны Запада против Беларуси

Беларусь продолжает сталкиваться с различными формами внешнеполитического давления со стороны Запада. И миграционный кризис - один из элементов этой гибридной войны. Тем не менее белорусам и руководству страны удалось преодолеть все испытания с честью и сохранить свою независимость.



Таким мнением поделился главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.



Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт (Россия):

Так называемый миграционный кризис - это был элемент гибридной войны Запада против Беларуси. И мы прекрасно понимаем, кто инициировал этот кризис. Кто был его бенефициарами. Все это надо рассматривать в рамках попыток ведущих западных стран очернить Республику Беларусь, создать проблемы для ее руководства, для нормального развития, безусловно, использовать это как масштабный эпизод гибридной войны. В этом плане Беларусь вела себя предельно ответственно, с пониманием того, как необходимо парировать подобного рода угрозы. Ответ на этот вызов был дан своевременно и масштабно. Беларусь столкнулась и продолжает сталкиваться с различными форматами попыток внешнеполитического давления на нее. Но курс остается прежним, это работа во имя белорусского народа, белорусского государства. В этом плане все те испытания, который Минск прошел с честью, на высоком уровне отстоял и национальные достоинства, и национальные приоритеты.