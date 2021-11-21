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Игорь Коротченко: Пути развязки миграционного кризиса можно найти только при помощи диалога официальной Европы с официальным Минском

Пути развязки миграционного кризиса можно найти только при помощи диалога официальной Европы с официальным Минском. Таким мнением с нашим телеканалом поделился главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Подробности в видео.

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