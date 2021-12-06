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Игорь Коротченко: Россия может поставить в Беларусь комплексы С-400 в кратчайшие сроки

Игорь Коротченко: Россия может поставить в Беларусь комплексы С-400 в кратчайшие сроки

"Сегодня главным ударным элементом современных войн выступает высокоточное оружие, и в частности крылатые ракеты воздушного и других видов базирования, высокоточное оружие всех классов. Поэтому укрепление совместной системы и группировки ПВО России и Беларуси - одна из ключевых и важных задач на современном этапе", - сказал он.

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