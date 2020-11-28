Оппозиции тем временем впору задуматься, что делать дальше. Ведь даже внутри станы у них полный раздрай и неразбериха.

К примеру, один из оппонентов власти, бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня отрыто раскритиковал так называемый Координационный совет за тактику и нежелание видеть реальную картину.

"Если бы активных протестующих было 80 %, как об этом изначально нам говорили лидеры Координационного совета, тогда бы не было вопроса об общенациональной забастовке. 80 % активных и нельзя сделать общенациональную забастовку? Это то, о чем я говорил - надо видеть то, что есть, а не то, что хочется".





