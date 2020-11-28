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Игорь Лещеня отрыто раскритиковал так называемый Координационный совет
Оппозиции тем временем впору задуматься, что делать дальше. Ведь даже внутри станы у них полный раздрай и неразбериха.
К примеру, один из оппонентов власти, бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня отрыто раскритиковал так называемый Координационный совет за тактику и нежелание видеть реальную картину.
"Если бы активных протестующих было 80 %, как об этом изначально нам говорили лидеры Координационного совета, тогда бы не было вопроса об общенациональной забастовке. 80 % активных и нельзя сделать общенациональную забастовку? Это то, о чем я говорил - надо видеть то, что есть, а не то, что хочется".
И как опытный дипломат добавляет: "Ресурс влияния Запада ограничен. Запад вправе использовать механизм личных санкций. Но это в большей степени моральное удовлетворение для оппонентов. Я всегда выступал против экономических санкций, потому что они бьют по народу. А те, кто является силовой опорой власти, будут беднеть в последнюю очередь. Поэтому настораживает, когда Павел Латушко на конгрессе белорусов заявил, что рабочие его уверили, что выдержат, если будут введены масштабные экономические санкции против госпредприятий. С какими рабочими они посоветовались? Они уверены, что с большинством посоветовались, а не меньшинством?"
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