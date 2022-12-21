Игорь Луцкий: Необходимо поддерживать любые молодежные инициативы

Мы даем старт уже новому сезону. Первый этап показал востребованность этих инициатив - то, что молодежь готова вовлекаться в созидательный процесс развития социальной среды в наших регионах. И важно, что сегодня система отбора выстроена максимально прозрачным и транспарентным образом, для того чтобы все могли понимать, по каким параметрам оцениваем. Это новизна, это практическая значимость, это охват аудитории. Отдельно акцент во втором сезоне именно на объекты, которые связаны с физическим воплощением.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ