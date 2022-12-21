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Игорь Луцкий: Необходимо поддерживать любые молодежные инициативы
В Беларуси начинает развиваться движение молодежных инициатив. Это заявил заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий на подведении итогов первого сезона специального конкурса. Всего от команд поступило около полутысячи инициатив - от оборудования площадок для занятий экстремальными видами спорта до волонтеров кибербезопасности. Спектр тем широк. Победили 18 проектов. Они уже получили финансовое содействие на общую сумму 400 тысяч рублей и реализованы. Остальные получили поддержку на местах. 20 декабря их презентовали в молодежном креативном пространстве, кстати, одном из проектов конкурса.
Молодежная блогер-студия у себя в Новогрудке. Называется "Мейнстрим". Там мы открываем новые таланты, занимаемся видеосъемкой, мы креативим. Мы хотим создать проект вместе с нашей районной газетой.
Было решение главы государства, что необходимо поддерживать любые молодежные инициативы. По поручению Президента была оказана финансовая поддержка. В 2023 году мы будем работать в соответствии с бюджетным финансированием этих инициатив, и, думаю, у нас будет их достойное представление.
Мы даем старт уже новому сезону. Первый этап показал востребованность этих инициатив - то, что молодежь готова вовлекаться в созидательный процесс развития социальной среды в наших регионах. И важно, что сегодня система отбора выстроена максимально прозрачным и транспарентным образом, для того чтобы все могли понимать, по каким параметрам оцениваем. Это новизна, это практическая значимость, это охват аудитории. Отдельно акцент во втором сезоне именно на объекты, которые связаны с физическим воплощением.
В преддверии Нового года финалисты и гости поучаствовали в благотворительной акции "Чудеса на Рождество" и исполнили желания воспитанников социальных учреждений регионов страны.
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