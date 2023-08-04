Игорь Луцкий поучаствовал в трудовом проекте БРСМ "Один день в отряде"

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: Я думаю, что для них это очень хорошая школа. И должен сказать, что отзывы у наставников неплохие. Это как раз говорит о том, что ребята пришли не просто посмотреть, а внести свой вклад. Студотряд - это, скорее, не про заработки. Это, скорее, о том, как прочувствовать, что такое реальная работа, человек труда и коллектив.