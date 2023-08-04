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Игорь Луцкий поучаствовал в трудовом проекте БРСМ "Один день в отряде"

Они временно меняют свои обязанности на работу в студотрядах. Представители Администрации Президента присоединились к молодежному трудовому проекту "Один день в отряде".

На 8-м участке конвейера сборки Минского тракторного завода вместе с бойцами студотрядов работал Игорь Луцкий. Бойцы проекта трудятся на МТЗ слесарями механосборочных работ, токарями и операторами станков. Сегодня работали над установкой радиатора охлаждения, рулевого колеса и сигнализатора заднего хода.


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Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: Я думаю, что для них это очень хорошая школа. И должен сказать, что отзывы у наставников неплохие. Это как раз говорит о том, что ребята пришли не просто посмотреть, а внести свой вклад. Студотряд - это, скорее, не про заработки. Это, скорее, о том, как прочувствовать, что такое реальная работа, человек труда и коллектив.

Акция стартовала 1 августа под эгидой 60-летия белорусских студенческих отрядов. Она реализуется во всех регионах страны с участием руководителей министерств, ведомств и предприятий, которые временно меняют свои ежедневные обязанности на работу в студотрядах: встречаются с бойцами, вместе трудятся, общаются и обсуждают насущные вопросы.


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