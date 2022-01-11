Игорь Луцкий: Референдум по Конституции поможет укрепить мир и стабильность

Замглавы Администрации Президента Игорь Луцкий обратился к активу Гомельской области с призывом максимально усилить информационную работу. На встрече в облисполкоме собрались те, кто на местах обсуждают новую Конституцию с трудовыми коллективами региона. "Референдум поможет укрепить мир и стабильность" - эту идею, по словам Игоря Луцкого, необходимо донести до каждого белоруса.



Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:Мы видим, какая геополитическая обстановка в мире. Это в наших интересах и в наших силах сделать все так, чтобы общество развивалось без потрясений, чтобы мир и спокойствие царили на нашей земле.

Денис Езерский, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома: Задача сегодня всей вертикали - это максимальное информирование людей. Для этого любые формы хороши. Это и устоявшиеся информационные встречи в трудовых коллективах, это набирающие обороты диалоговые площадки - именно через такую форму больше всего предложений поступает. Актив области старается вовлечь в обсуждение Конституции самые широкие слои населения. Только руководством региона проведено около полусотни встреч с трудовыми коллективами.