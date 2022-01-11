3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Игорь Луцкий: Референдум по Конституции поможет укрепить мир и стабильность
Замглавы Администрации Президента Игорь Луцкий обратился к активу Гомельской области с призывом максимально усилить информационную работу. На встрече в облисполкоме собрались те, кто на местах обсуждают новую Конституцию с трудовыми коллективами региона. "Референдум поможет укрепить мир и стабильность" - эту идею, по словам Игоря Луцкого, необходимо донести до каждого белоруса.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:Мы видим, какая геополитическая обстановка в мире. Это в наших интересах и в наших силах сделать все так, чтобы общество развивалось без потрясений, чтобы мир и спокойствие царили на нашей земле.
Денис Езерский, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома:Задача сегодня всей вертикали - это максимальное информирование людей. Для этого любые формы хороши. Это и устоявшиеся информационные встречи в трудовых коллективах, это набирающие обороты диалоговые площадки - именно через такую форму больше всего предложений поступает.Актив области старается вовлечь в обсуждение Конституции самые широкие слои населения. Только руководством региона проведено около полусотни встреч с трудовыми коллективами.
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов