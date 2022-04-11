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Игорь Марзалюк: Белорусы - самый антинацистский народ

Цинизм в западных странах не знает предела. На траурные мероприятия на месте концлагеря Бухенвальд не были приглашены представители ни российской, ни белорусской сторон, а государственный флаг Беларуси был заменен организаторами на символику белорусских пособников нацистов, участвовавших в уничтожении узников на нашей земле.

Коллективный Запад продолжает показательно демонстрировать пренебрежение к героическому подвигу советского народа. При этом, как видим, для получения политических очков попирать пытаются даже память тех, кто десятилетия назад остановил фашизм. О недопустимости подобных действий заявили белорусские депутаты.

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