Игорь Марзалюк: Белорусы - самый антинацистский народ

Цинизм в западных странах не знает предела. На траурные мероприятия на месте концлагеря Бухенвальд не были приглашены представители ни российской, ни белорусской сторон, а государственный флаг Беларуси был заменен организаторами на символику белорусских пособников нацистов, участвовавших в уничтожении узников на нашей земле.



Коллективный Запад продолжает показательно демонстрировать пренебрежение к героическому подвигу советского народа. При этом, как видим, для получения политических очков попирать пытаются даже память тех, кто десятилетия назад остановил фашизм. О недопустимости подобных действий заявили белорусские депутаты.

