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Игорь Марзалюк делится впечатлениями о Послании Президента

Впечатлениями от Послания Президента с нашей съемочной группой поделился и депутат Игорь Марзалюк (видео).

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