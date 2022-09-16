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Игорь Марзалюк: Для Беларуси дата 17 сентября - это факт исторической справедливости
Для Беларуси дата 17 сентября - это факт исторической справедливости и наша национальная правда. Таким мнением в программе "Скажинемолчи" поделился председатель Постоянной комиссии нижней палаты парламента Игорь Марзалюк. Доктор исторических наук напомнил, что белорусов в 1921 году делили буквально по волчьим законам. И сегодня мы можем жить в независимом государстве, в том числе благодаря целенаправленной национально-освободительной борьбе против польской оккупации.
Почему для этого праздника была выбрана дата именно 17 сентября? В чем значимость нового предмета в образовательной программе - история белорусской государственности? И что теперь делать с картой поляка? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в полном выпуске программы на YouTube-канале "Беларусь 1".
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