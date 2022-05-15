Игорь Марзалюк: Если ты готов разрушить обороноспособность своей страны, у тебя только одно имя - предатель

В интервью программе "Главный эфир" депутат Игорь Марзалюк высказал такое мнение: если человек готов разрушить обороноспособность своей страны, у него только одно имя - предатель, другого нет.



"Но каждый предатель хочет быть героем. И отсюда все эти манипулятивные технологии, создание криптонацистских историй, где они вроде против Гитлера фигу в кармане держали, что мы вот ух… Сейчас из многих из них лепят героев, но у них руки у многих по локоть в крови - во-первых. Во-вторых, это люди, для которых понятия идеологического стержня не существовало. Это люди, для которых власть была абсолютной ценностью, а белорусскость - это была форма купли-продажи. Они были послушным инструментом, палкой в руках колонизаторов нашей страны, не более и не менее. Для многих самое главное было - хорошо есть и иметь хоть какую-то власть. Пусть это будет власть на уровне папуасского вождя, колонизатора", - заявил депутат.



Игорь Марзалюк рассказал, что немцы позволили создать белорусские национальные комитеты в крупных городах Беларуси, где основу составляли лояльные Адольфу Гитлеру деятели белорусских националистов. Василь Захарко обратился с воззванием, в котором призвал белорусов всячески помогать нацистской оккупационной администрации гитлеровской армии, восхвалял Гитлера в этом обращении и призывал "бить жидов и коммунистов".



"Белорусские националисты были готовы к сотрудничеству, им мечталось получить марионеточную государственность, как ее получили словаки. И, естественно, себя они видели главными в этом государстве. Они рассчитывали за верную и истовую службу новым хозяевам получить власть в стране, в которой по-другому они эту власть получить не могли", - подвел итог Игорь Марзалюк.