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Игорь Марзалюк: Мы все думаем об одном - о своей стране, о Беларуси
Диалоговые площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию работают по всей стране. Рассказать о своих предложениях может каждый. Активы регионов проводят встречи на местах, в том числе в агрогородках. Работают общественные приемные по разъяснению возможных нововведений. Среди интересующих тем - сохранение социальных гарантий, института семьи и защита истории.
Игорь Марзалюк, член Конституционной комиссии, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы все думаем об одном: о своей стране, о Беларуси, как мы ее будем менять для того, чтобы она становилась лучше, качественней и эффективней как страна, как государство, как нация. Вот для этого эти встречи и необходимы.
Ознакомиться с проектом изменений и дополнений в Конституцию можно и на Национальном правовом интернет-портале.
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