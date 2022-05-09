3.73 BYN
Игорь Марзалюк о кровавом следе в истории Беларуси нацистских коллаборантов
В этом году на 77-летие освобождения концлагеря Бухенвальд произошло что-то непонятное. Вместо официальных представителей Беларуси пригласили людей, которые сегодня, не смущаясь, поднимают флаг нацистских коллаборантов -настоящий символ сотрудничества с фашистами.
Тем, кто не смущается, надо напомнить: именно под этим символом уничтожали белорусов, евреев и поляков, расстреливали партизан.
И ведь это не единичный случай, когда черное называют белым. Нашу историю пытаются переписать всеми методами. Объявлена война правде. О кровавом следе в истории Беларуси продолжателей дела нацистских коллаборантов мы поговорили с историком Игорем Марзалюком (видео).