Игорь Марзалюк о кровавом следе в истории Беларуси нацистских коллаборантов

В этом году на 77-летие освобождения концлагеря Бухенвальд произошло что-то непонятное. Вместо официальных представителей Беларуси пригласили людей, которые сегодня, не смущаясь, поднимают флаг нацистских коллаборантов -настоящий символ сотрудничества с фашистами.

Тем, кто не смущается, надо напомнить: именно под этим символом уничтожали белорусов, евреев и поляков, расстреливали партизан.

И ведь это не единичный случай, когда черное называют белым. Нашу историю пытаются переписать всеми методами. Объявлена война правде. О кровавом следе в истории Беларуси продолжателей дела нацистских коллаборантов мы поговорили с историком Игорем Марзалюком (видео).







