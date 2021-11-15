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Игорь Марзалюк о невыполненных обещаниях Запада

Большая часть беженцев на границе представлена курдами, которые бегут из разрушенных "демократизаторами" стран Ближнего Востока. Когда-то Запад обещал им поддержку, а в итоге даже не пускает на свою территорию. Такая политика двойных стандартов может быть очень опасной,считает председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

Подробности интервью с парламентарием - в видео.

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