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Игорь Марзалюк рассказал, сколько могло быть сегодня белорусов, если бы не война

Игорь Марзалюк рассказал, сколько могло быть сегодня белорусов, если бы не война

22 марта сожженная фашистами деревня Хатынь снова напомнила миру об уроках войны. Место скорби и незаживающей раны. Хатынь оголила правду о трагедии мирного населения. Ведь война - это всегда кровь, страх, смерть. А сапоги фашистов и их пособников оставили после себя памятники из пепла деревень на всей территории Беларуси.

Ни один из народов Европы, переживший Вторую мировую войну и нацистскую оккупацию, не пострадал сильнее народа Беларуси. Речь шла в первую очередь о человеческих жертвах.

На 1941 год мы былі вельмі маладой нацыяй з вялікай колькасцю дзяцей. І калі б не тая дэмаграфічная катастрофа, якая стала вынікам масавага знішчэння беларусскага народа, то, безумоўна, нас было б сёння не менш за 10 мільёнаў, а магчыма 30-40.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Война для белорусов - кровавая травма, связанная с геноцидом народа. Свидетельства военных преступлений до сих находят в разных уголках страны.


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Эта была система. Это не был набор каких-то случайных акций или действий. Эта была хорошо спланированная и организованная система, которая включала в себя различные направления деятельности - как те же самые карательные операции, уничтожение, сожжение деревень. Это уничтожение населения путем проведения экономической политики.
Святослав Кулинок, завотделом Национального архива Беларуси, кандидат исторических наук

Святослав Кулинок подчеркнул, что если мы говорим о геноциде, то под геноцидом понимается факт не только непосредственного уничтожения населения. Это создание условий для того, чтобы население вымирало.

Новая волна интереса к исторической правде - стремление не дать возвести в ранг героев убийц и палачей, что мы и видим сейчас в Европе и Украине.

Ну як мы можам маўчаць, калі тыя, хто лічыцца ў Латвіі героямі, хто ваяваў у латышскіх легіёнах СС, перад гэтым былі ў латышскіх карных паліцэйскіх батальёнах, якія знішчалі наша насельніцтва ў раёне Асвеі ў лютым-сакавіку 1943 года! Проста выпаленая зямля ў радыўсе 30 кіламетраў была. Калі беларускае дзіця на рынку ў Рызе каштавала ад трох да пяці марак!? Мы не можам гэтыя рэчы забываць.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси


О реконструкции мемориального комплекса "Хатынь" и о создателях музея - в"Вопросе номер один".

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