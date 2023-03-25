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Игорь Марзалюк рассказал, сколько могло быть сегодня белорусов, если бы не война
22 марта сожженная фашистами деревня Хатынь снова напомнила миру об уроках войны. Место скорби и незаживающей раны. Хатынь оголила правду о трагедии мирного населения. Ведь война - это всегда кровь, страх, смерть. А сапоги фашистов и их пособников оставили после себя памятники из пепла деревень на всей территории Беларуси.
Ни один из народов Европы, переживший Вторую мировую войну и нацистскую оккупацию, не пострадал сильнее народа Беларуси. Речь шла в первую очередь о человеческих жертвах.
На 1941 год мы былі вельмі маладой нацыяй з вялікай колькасцю дзяцей. І калі б не тая дэмаграфічная катастрофа, якая стала вынікам масавага знішчэння беларусскага народа, то, безумоўна, нас было б сёння не менш за 10 мільёнаў, а магчыма 30-40.
Война для белорусов - кровавая травма, связанная с геноцидом народа. Свидетельства военных преступлений до сих находят в разных уголках страны.
Эта была система. Это не был набор каких-то случайных акций или действий. Эта была хорошо спланированная и организованная система, которая включала в себя различные направления деятельности - как те же самые карательные операции, уничтожение, сожжение деревень. Это уничтожение населения путем проведения экономической политики.
Святослав Кулинок подчеркнул, что если мы говорим о геноциде, то под геноцидом понимается факт не только непосредственного уничтожения населения. Это создание условий для того, чтобы население вымирало.
Новая волна интереса к исторической правде - стремление не дать возвести в ранг героев убийц и палачей, что мы и видим сейчас в Европе и Украине.
Ну як мы можам маўчаць, калі тыя, хто лічыцца ў Латвіі героямі, хто ваяваў у латышскіх легіёнах СС, перад гэтым былі ў латышскіх карных паліцэйскіх батальёнах, якія знішчалі наша насельніцтва ў раёне Асвеі ў лютым-сакавіку 1943 года! Проста выпаленая зямля ў радыўсе 30 кіламетраў была. Калі беларускае дзіця на рынку ў Рызе каштавала ад трох да пяці марак!? Мы не можам гэтыя рэчы забываць.
О реконструкции мемориального комплекса "Хатынь" и о создателях музея - в"Вопросе номер один".
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