Игорь Марзалюк рассказал, сколько могло быть сегодня белорусов, если бы не война

Эта была система. Это не был набор каких-то случайных акций или действий. Эта была хорошо спланированная и организованная система, которая включала в себя различные направления деятельности - как те же самые карательные операции, уничтожение, сожжение деревень. Это уничтожение населения путем проведения экономической политики.

Святослав Кулинок, завотделом Национального архива Беларуси, кандидат исторических наук