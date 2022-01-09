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Игорь Марзалюк: Референдум - это прямое обращение к народу
Референдум - это прямое обращение к народу и стремление посоветоваться со всеми о стратегических аспектах будущего страны. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк. Новый проект Конституции дает возможности для самореализации в стране всем тем, кто заинтересован в ее развитии.
На избирательных участках должно решаться будущее страны, в том числе изменения в ее Основном законе, подчеркнул эксперт.
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