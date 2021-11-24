Игорь Петришенко: Беларусь делает все, чтобы люди с ограниченными возможностями были максимально внедрены в социальную среду

Государство делает все для того, чтобы люди с ограниченными возможностями были максимально внедрены в социальную среду. Об этом сообщил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. В правительстве прошло заседание Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов. Основной вопрос, который комплексно рассматривали, - организация работы по обеспечению равных возможностей во всех сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью в Гомельской области. По словам вице-премьера, в этом регионе Беларуси уже сделано немало, там применяют комплексный подход.



Вице-премьер заверил, что работа по организации безбарьерной среды также будет продолжена и в дальнейшем.