3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Игорь Петришенко: Беларусь делает все, чтобы люди с ограниченными возможностями были максимально внедрены в социальную среду
Государство делает все для того, чтобы люди с ограниченными возможностями были максимально внедрены в социальную среду. Об этом сообщил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. В правительстве прошло заседание Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов. Основной вопрос, который комплексно рассматривали, - организация работы по обеспечению равных возможностей во всех сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью в Гомельской области. По словам вице-премьера, в этом регионе Беларуси уже сделано немало, там применяют комплексный подход.
Вице-премьер заверил, что работа по организации безбарьерной среды также будет продолжена и в дальнейшем.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все