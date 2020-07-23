Игорь Петришенко: Между образованием и производством должна быть тесная связь

Между образованием и производством должна быть тесная связь, а подготовка кадров должна включать знания о работе с актуальным оборудованием. Об этом говорил сегодня Игорь Петришенко во время визита в "Колледж современных технологий в машиностроении и австосервисе" Республиканского института профобразования. Вице-премьер ознакомился с новыми высокотехнологичными станками и учебными классами.



Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Минский завод колесных тягачей, "Пеленг", "Амкодор". Эти предприятия осуществляют заказы на подготовку тех или иных специалистов. Тесное сопряжение между образованием и производством - это очень важно. Мы должны учить наших людей тому, что востребовано на производстве, и это обучение должно на шаг, на два идти вперед".



В колледже обучают в рамках как профтехнического, так и среднего специального образования и организуют переподготовку после вузов в сфере машиностроительной отрасли, автосервиса и инженерно-педагогической деятельности. Для этих целей на базе учреждения работает ресурсный центр - один из ведущих в стране.





