Игорь Петришенко о борьбе с коронавирусом в Беларуси: ситуация абсолютно контролируемая

Ситуация в Беларуси контролируемая. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.Наша съемочная группа поговорила с ним о текущем положении дел в системе национального зравоохранения, оснащении всем необходимым оборудованием медучреждений, а также кооперации с другими государствами в противодействии распространению коронавирусной инфекции. Полную версию эксклюзивного интервью с заместителем премьер-министра Игорем Петришенкосмотрите завтра в "Главном эфире".

