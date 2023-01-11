Вся Беларусь объединилась для помощи пожилым людям. Сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко посетил дом-интернат для ветеранов войны и труда "Світанак" в рамках акции "От всей души".

Игорь Петришенко тепло пообщался с постояльцами и поблагодарил за многолетний труд на благо нашего государства. От правительства также вручили сертификат на сумму 5 тысяч рублей на покупку необходимого оборудования. Встреча завершилась совместным просмотром представления и чаепитием в уютной обстановке.

