Игорь Петришенко посетил многодетную семью Розовских

Особое внимание в День матери мамам многодетным. В этот день для них подарки не только от родных - к многочисленным поздравлениям присоединяются и почетные гости. Так, Игорь Петришенко посетил столичную многодетную семью Розовских. Родители воспитывают семерых сыновей.



И таких семей в Беларуси с каждым годом все больше. Сегодня их более 116 тысяч. Воспитать и поднять на ноги детей помогает и государство: с помощью льгот, социальных гарантий, активно реализуется и программа семейного капитала.