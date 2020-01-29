Игорь Сергеенко: БРСМ - это серьезная управленческая школа

В работе пленума приняли участие активисты, молодые депутаты, глава Администрации Президента. Игорь Сергеенко отметил: БРСМ - это серьезная управленческая школа. Сегодня необходимо уделить еще более серьезное внимание подготовке и обучению кадров, ведь это резерв в том числе и для исполнительной власти.