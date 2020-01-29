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Игорь Сергеенко: БРСМ - это серьезная управленческая школа
В Белорусском республиканском союзе молодежи подвели итоги прошлого года
В работе пленума приняли участие активисты, молодые депутаты, глава Администрации Президента. Игорь Сергеенко отметил: БРСМ - это серьезная управленческая школа. Сегодня необходимо уделить еще более серьезное внимание подготовке и обучению кадров, ведь это резерв в том числе и для исполнительной власти.
В 2019 белорусская молодежь принимала активное участие во II Европейских играх, в переписи населения, парламентских выборах и мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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