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Игорь Сергеенко избран председателем Палаты представителей
Игорь Сергеенко избран председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва, пишет БЕЛТА.
Председатель Палаты представителей избран тайным голосованием с использованием бюллетеней во время первого заседания первой сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва. За кандидатуру Игоря Сергеенко проголосовали 109 депутатов из 109 присутствующих.
Игорь Сергеенко родился в 1963 году в д.Столица Шарковщинского района Витебской области. В 1984 году окончил Белорусский государственный университет, в 2006-м - Академию управления при Президенте Республики Беларусь. В 1989-2010 годах служил на различных должностях в органах Комитета государственной безопасности. В 2010 году назначен начальником управления КГБ по Могилевской области, а в 2013-м - первым заместителем председателя КГБ Беларуси по контрразведывательной деятельности. В 2014-2019 годах занимал должность первого заместителя председателя КГБ. C декабря 2019 года занимал должность главы Администрации Президента Республики Беларусь.
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