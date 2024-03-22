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Игорь Сергеенко избран председателем Палаты представителей

Игорь Сергеенко избран председателем Палаты представителей

Игорь Сергеенко избран председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва, пишет БЕЛТА.

Председатель Палаты представителей избран тайным голосованием с использованием бюллетеней во время первого заседания первой сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва. За кандидатуру Игоря Сергеенко проголосовали 109 депутатов из 109 присутствующих.

Игорь Сергеенко родился в 1963 году в д.Столица Шарковщинского района Витебской области. В 1984 году окончил Белорусский государственный университет, в 2006-м - Академию управления при Президенте Республики Беларусь. В 1989-2010 годах служил на различных должностях в органах Комитета государственной безопасности. В 2010 году назначен начальником управления КГБ по Могилевской области, а в 2013-м - первым заместителем председателя КГБ Беларуси по контрразведывательной деятельности. В 2014-2019 годах занимал должность первого заместителя председателя КГБ. C декабря 2019 года занимал должность главы Администрации Президента Республики Беларусь.

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