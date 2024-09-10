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Игорь Сергеенко отметил, что все законодательные инициативы нацелены на создание комфорта для жизни
Все законодательные инициативы направлены на создание комфорта для жизни, укрепление белорусского суверенитета и независимости. Об этом председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко рассказал Агентству теленовостей в интервью.
На вторую сессию выносится 16 законопроектов. И многие новеллы родились из работы депутатов с избирателями в округах. Каждый из народных избранников до сессии предоставит отчет, где главное не цифры и статистика, а мнение и голос людей на местах.
Мнения депутатов, мнения людей, которые подкрепляются конкретными примерами, на основании чего мы сможем сделать вывод и включиться в обсуждение этой темы. Впереди на сессии предстоит рассмотрение изменений в Кодекс об образовании. Это тоже своеобразное продолжение общественных обсуждений этой темы. И на педагогическом совете Президентом было отмечено, что все преобразования в образовательной сфере завершены, необходимо только отшлифовать.
На первой сессии было принято 36 законопроектов. В большинстве они разработаны депутатами предыдущего созыва, что говорит о преемственности парламентариев.
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