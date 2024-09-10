Игорь Сергеенко отметил, что все законодательные инициативы нацелены на создание комфорта для жизни

Мнения депутатов, мнения людей, которые подкрепляются конкретными примерами, на основании чего мы сможем сделать вывод и включиться в обсуждение этой темы. Впереди на сессии предстоит рассмотрение изменений в Кодекс об образовании. Это тоже своеобразное продолжение общественных обсуждений этой темы. И на педагогическом совете Президентом было отмечено, что все преобразования в образовательной сфере завершены, необходимо только отшлифовать.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси