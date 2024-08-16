Игорь Сергеенко проинспектировал, как организована работа в Витебской области на примере Поставского района

Я бы хотел, пользуясь случаем, обратиться к руководству Белкоопсоюза, чтобы они обратили внимание на работу потребкооперации Витебской области, в частности Поставского района, где сегодня удельный вес в целом в торговле составляет 5 %. Ряд помещений пустует, многие магазины закрываются. Я не хочу сказать, что ситуация катастрофическая, но она достаточно критичная. Какие еще слагаемые жизнедеятельности человека в сельских населенных пунктах? Водоснабжение, отопление, достаточно остро стоит вопрос со строительством станций обезжелезивания. На территории данного сельского совета одна станция вступила в строй, введение второй планируется к концу года. Эта работа будет продолжена на территории Поставского района и в следующем году.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области