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Игорь Сергеенко проинспектировал, как организована работа в Витебской области на примере Поставского района
Обеспечение комфортных условий жизни населения - одна из важнейших задач исполнительной власти. Как организована работа в Витебской области на примере Поставского района, проинспектировал председатель Палаты представителей.
Так, например, Игорь Сергеенко предложил рассмотреть на государственном уровне вопрос финансового стимулирования сельских старейшин. Сейчас они работают на общественных началах. Самая серьезная на данный момент проблема в регионе - качество питьевой воды. Вопрос строительства станций обезжелезивания на контроле. Спикер нижней палаты парламента обратил внимание на недостаточную работу потребкооперации в Витебской области. Жилье и работа торговли, по словам Игоря Сергеенко, - одни из главных слагаемых комфорта.
Я бы хотел, пользуясь случаем, обратиться к руководству Белкоопсоюза, чтобы они обратили внимание на работу потребкооперации Витебской области, в частности Поставского района, где сегодня удельный вес в целом в торговле составляет 5 %. Ряд помещений пустует, многие магазины закрываются. Я не хочу сказать, что ситуация катастрофическая, но она достаточно критичная. Какие еще слагаемые жизнедеятельности человека в сельских населенных пунктах? Водоснабжение, отопление, достаточно остро стоит вопрос со строительством станций обезжелезивания. На территории данного сельского совета одна станция вступила в строй, введение второй планируется к концу года. Эта работа будет продолжена на территории Поставского района и в следующем году.
Рабочая поездка в Витебский регион прошла в соответствии с поручением Президента для организации контроля за ходом уборочной кампании. Поставский район входит в пятерку лидеров по уборке, работы здесь должны завершиться к 20 августа. Средняя урожайность составляет свыше 25 ц/га.
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