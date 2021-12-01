Игорь Сергеенко: В работе с молодежью нужно уходить от формализма

От образования и трудоустройства до заветных квадратов и социального комфорта. Актуальные вопросы молодежной политики обсудили сегодня на коллегии Администрации Президента. Выездное расширенное заседание прошло на базе Минского автомобильного завода. Здесь работа с молодежью налажена на хорошем уровне. Это подтверждает и тот факт, что каждый шестой работник завода - в возрасте до 31-го года. Ежегодно производственную практику на предприятии проходят более тысячи студентов и учащихся.