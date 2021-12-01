3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Игорь Сергеенко: В работе с молодежью нужно уходить от формализма
От образования и трудоустройства до заветных квадратов и социального комфорта. Актуальные вопросы молодежной политики обсудили сегодня на коллегии Администрации Президента. Выездное расширенное заседание прошло на базе Минского автомобильного завода. Здесь работа с молодежью налажена на хорошем уровне. Это подтверждает и тот факт, что каждый шестой работник завода - в возрасте до 31-го года. Ежегодно производственную практику на предприятии проходят более тысячи студентов и учащихся.
Участники коллегии пообщались с молодыми специалистами завода.
Один из вопросов касался возможности придания команде по ралли-рейдам "МАЗ-СПОРТ-авто" статуса национальной. Что касается недавнего инцидента с отстранением нашей команды от участия в соревнованиях "Дакар-2022", Игорь Сергеенко еще раз отметил, как важно, чтобы спорт оставался вне политики.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все