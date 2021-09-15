Игорь Сергеенко во время визита в Воложинский район встретился с жителями Минской области

Решить важные вопросы и оценить работу местной вертикали. Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан. Так, Игорь Сергеенко во время визита в Воложинский район сегодня встретился с жителями Минской области. Жители поселка Колодищи пожаловались на неприятные выбросы в воздух и шум, который "организовало" производство мебели. А жители Воложина обратились с просьбой о благоустройстве города и создании необходимой инфраструктуры - не хватает детских садов и школ. Кстати, по плану, в ближайшее время в новом микрорайоне построят школу. Прозвучали вопросремонта дорог.



Сегодня глава Администрации Президента ознакомилсяс состоянием дел в Воложинском лесхозе, а такжепоздравил его работников с наступающим профессиональным праздником.Всего в районе насчитывается почти 84 гектара лесных угодий. 13 - отведены питомнику, где выращивают саженцыдля восстановления леса в необходимых объемах.