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Сергеенко вручил госнаграды представителям различных сфер деятельности во Дворце Республики
Лучших представителей различных сфер деятельности страны, чей вклад в развитие белорусской государственности отмечен на самом высоком уровне, чествовали сегодня во Дворце Республики. Государственные награды за профессиональные успехи и достижения вручил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Орденом Почета отмечены заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов, а также первый замглавы Администрации Президента Республики Беларусь Максим Рыженков.
Это награда за мой личный труд. Конечно, мой личный труд - это труд моих коллег, тех людей, которые живут на Могилевщине, которые творят ее сегодняшнее и ее будущее. Очень важно, что мы сегодня это делаем в мирной стране и очень трогательно, что эта награда нашла меня в дни Великой нашей Победы. И в этой части есть определенный символизм и надежда на то, что мы – из победителей и выйдем из любых невзгод и решим все проблемы.
Медалей "За трудовые заслуги" удостоены председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда и председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец. Наградили теперь уже и заслуженных юристов Беларуси - директора Национального центра законодательства и правовых исследований Вадима Ипатова, а также зампредседателя Палаты представителей Валерия Мицкевича.
Люди выполняли одну-единственную задачу во благо государства, внесли свой достойный вклад в развитие белорусской государственности, принимали и принимают активное участие в политической жизни нашей страны, активно работают в регионах, выступают в коллективах. С такими людьми, которые работают в различных регионах нашей страны, в городе Минске любые задачи по плечу. Поскольку, повторюсь, это профессионалы, это патриоты нашей страны, люди, на которых можно положиться в своей работе.
Игорь Сергеенко также вручил благодарности Президента. Ими отмечены несколько десятков человек, в числе которых представители госуправления, депутатского корпуса, правоохранительных органов, общественных объединений, СМИ, а также военнослужащие.
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