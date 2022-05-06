Сергеенко вручил госнаграды представителям различных сфер деятельности во Дворце Республики

Это награда за мой личный труд. Конечно, мой личный труд - это труд моих коллег, тех людей, которые живут на Могилевщине, которые творят ее сегодняшнее и ее будущее. Очень важно, что мы сегодня это делаем в мирной стране и очень трогательно, что эта награда нашла меня в дни Великой нашей Победы. И в этой части есть определенный символизм и надежда на то, что мы – из победителей и выйдем из любых невзгод и решим все проблемы.

Валерий Малашко, зампредседателя Могилевского облисполкома