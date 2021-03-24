Игорь Сергеенко встретился с представителями предприятий железнодорожной отрасли в Осиповичах

Важно сохранить достижения суверенной Беларуси и историческую память нашего народа. Такое мнение сегодня высказал Игорь Сергеенко во время встречи с представителями предприятий железнодорожной отрасли в Осиповичах. Глава Администрации Президента подчеркнул: сейчас в информационном пространстве есть жесткое противостояние. И здесь важно не поддаваться на провокации. Во всем мире идет процесс дискредитации власти и попытка выставить героями тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию.



Отметим, Администрация Президента продолжает плановые выездные приемы граждан в регионах. Такое личное общение с трудовыми коллективами лучше помогает вникать в проблемы на местах. Говорили здесь и о пандемии, и о производстве белорусской вакцины. В прошлом году COVID внес свои корректировки в работу Белорусской железной дороги. Несмотря на определенные потери из-за снижения количества перевозок, в первую очередь пассажирских, коллектив выстоял и продолжает работать. Сегодня в отрасли только по Могилевской области работает 10 тысяч человек, из них более 3 тысяч в Осиповичском районе.



После встречи с трудовыми коллективами прошел и личный прием граждан. Звучали вопросы улучшения жилищных условий, трудоустройства, достойной оплаты труда и даже об организации нового маршрута движения автотранспорта. К слову, ни одно обращение не останется без внимания.



