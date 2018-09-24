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И.Шуневич: МВД будет настаивать на ужесточении законов в отношении грубых нарушителей ПДД

Почему МВД инициирует ужесточения законов в отношении нерадивых участников дорожного движения, а также актуальные вопросы общественной безопасности и борьбы с преступностью - министр внутренних дел Игорь Шуневич сегодня в проекте "Разговор у Президента" после "Панорамы".

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