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Какое будущее у Красной книги Беларуси - комментарий главного охотника и рыболова страны
Председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич в проекте "Разговор у Президента" на "Беларусь 1" рассказал, какое участие общество пытается принимать в модернизации процессов, связанных с функционированием Красной книги.
Он изложил ситуацию с популяцией бурого медведя в республике: "По нашей оценке, на территории Беларуси избыточное количество бурого медведя, который находится в Красной книге. И стоит уже достаточно остро вопрос о регулировании численности этого зверя. Нет желания повсеместно истребить его, обогатиться - нет. Только регулирование численности".
Смотрите проект "Разговор у Президента"
По словам Игоря Шуневича, предлагается ввести какую-то квоту, условно говоря, в год 10 особей в определенных регионах, где животное начинает угрожать жизнедеятельности человека либо сельскому хозяйству. Например, в Витебском регионе. "Но поскольку зверь находится в Красной книге, то никакого в принципе алгоритма быть не может", - сетует специалист.
Красная книга, по моему мнению, является тем отягощающим фактором, который тормозит принятие соответствующих решений. Существуют государственные механизмы и органы, которые в состоянии определить степень опасности и безопасности для популяции и принять решение об ограничении охоты или полном запрете или полном ограничении на территории, квотирование.
Для этого не обязательна Красная книга, потому что существуют специалисты и оценщики, которые могут провести учет.
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