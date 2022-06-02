Какое будущее у Красной книги Беларуси - комментарий главного охотника и рыболова страны

Председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич в проекте "Разговор у Президента" на "Беларусь 1" рассказал, какое участие общество пытается принимать в модернизации процессов, связанных с функционированием Красной книги.

Он изложил ситуацию с популяцией бурого медведя в республике: "По нашей оценке, на территории Беларуси избыточное количество бурого медведя, который находится в Красной книге. И стоит уже достаточно остро вопрос о регулировании численности этого зверя. Нет желания повсеместно истребить его, обогатиться - нет. Только регулирование численности".

Смотрите проект "Разговор у Президента"

По словам Игоря Шуневича, предлагается ввести какую-то квоту, условно говоря, в год 10 особей в определенных регионах, где животное начинает угрожать жизнедеятельности человека либо сельскому хозяйству. Например, в Витебском регионе. "Но поскольку зверь находится в Красной книге, то никакого в принципе алгоритма быть не может", - сетует специалист.

Красная книга, по моему мнению, является тем отягощающим фактором, который тормозит принятие соответствующих решений. Существуют государственные механизмы и органы, которые в состоянии определить степень опасности и безопасности для популяции и принять решение об ограничении охоты или полном запрете или полном ограничении на территории, квотирование. Игорь Шуневич, председатель Белорусского общества охотников и рыболовов