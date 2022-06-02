Игорь Шуневич рассказал об условиях использования собак на охоте

Председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич в проекте "Разговор у Президента" в эфире "Беларусь 1" поделился своей регламентацией использования собак на охоте.

"Мы создаем искусственные препоны, которые никогда не работают. Наоборот, мы должны создавать механизмы, которые будут стимулировать все хорошее. Таким механизмом является не запрет на участие собак в охоте, а разрешение, но с определенными издержками", - считает Игорь Шуневич.

По его словам, это уже давно известная практика. "Если есть не породная собака, вы хотите с ней охотиться, она проявляет интерес к охоте, и есть какие-то навыки, то первое - это ее регистрация, чипирование, нулевая родословная, запрет на участие во всех собачьих конкурсах и кинологических мероприятиях на весь период ее жизни и, естественно, стерилизация", - перечислил он.

Смотрите проект "Разговор у Президента"

У человека появляется законное право (хотя и с отягощениями) использовать свою собаку на охоте."Мы ее не запрещаем, в то же время мы выигрываем во всех отношениях: не будет потомства от этой собаки, она достойно проведет свою жизнь охотничью, бюджет получит какую-то копеечку за ее регистрацию, выдачу документов", - рассказал председатель БООР.