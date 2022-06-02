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Игорь Шуневич в проекте "Разговор у Президента" рассказал про охотничий туризм в Беларуси

Игорь Шуневич в проекте "Разговор у Президента" рассказал про охотничий туризм в Беларуси

У нас есть давние традиции приглашения иностранных охотников, которые с удовольствием всегда к нам приезжали из ближнего и дальнего зарубежья. Об этом рассказал председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич в проекте "Разговор у Президента" на "Беларусь 1".

В связи сCOVID, конечно же, поток охотников-туристов значительно сократился. На сегодняшний день основная масса из Российской Федерации. К нам любят приезжать охотники за самой разной добычей, которая разрешена на нашей территории. Это и копытные, так сказать, вся линейка копытных: олень благородный, лось, косуля. В былые времена кабан. Надеюсь, эта возобновится практика. Это и охота на перелетного гуся, иную птицу, в том числе боровую, охота на болотную птицу, утку, и луговую. Это охота в меньшей степени на пушнину. Но, тем не менее, и на волка, на хищника. Так что, мы предлагаем самый различный спектр возможностей.
Игорь Шуневич, председатель Белорусского общества охотников и рыболовов

Смотрите проект "Разговор у Президента"

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