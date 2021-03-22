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Игра на публику беглых оппозиционеров
Телеканал ОНТ продолжает публиковать записи беглых оппозиционеров. В очередной раз есть над чем задуматься. Очевидно одно: депрессия на фоне своей беспомощности. Они понимают, что проиграли по всем статьям, но продолжают играть на публику. Впрочем, скорее на конкретных зрителей - тех, кто еще может дать немного денег, чтобы поддержать беглых, а то держаться с каждым днем становится все сложнее.
"Ситуация, скажем, с литовскими, кто добежал до Литвы… Она не сказать, что хорошая, но и не самая плохая. Самая страшная ситуация сейчас по Украине. И частично по Польше. Там вообще как-то все очень плохо. Но я запишу, что методичку надо сделать. И не только методичку, потому что там действительно много вопросов, которые надо решать. Там тоже люди в прямом смысле голодают".
Еще хуже ситуация с теми, кто поддался на призывы оппозицинеров здесь. Семьи (как они себя называют) политзаключенных обращаются за помощью к беглым, но им самим за рубежом кушать нечего. Обещания, что никто их в беде не бросит, уже скоро как год остаются балабольством.
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