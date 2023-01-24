Игра с человеческими жизнями: как Запад политизирует гражданские перевозки?

Двойные стандарты в политике западных стран уже стали повседневностью. Их дипломатические кульбиты не вызывают удивлений. Однако есть те сферы, которые не терпят подобного отношения.

Законы авиации написаны кровью и требуют четкого исполнения. Политизация гражданских перевозок - это игра с человеческими жизнями. О неприкрытом лицемерии коллективного Запада на пути к реализации своих планов рассказал Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".

Никогда такого не было - и вот опять. Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Польши, сообщил о бомбе на борту. В небо подняли истребители F-16 и приземлили борт в Афинах. После обыска саперами выяснилось, что минирование было ложным.

Интересно никому сейчас не икается в ICAO? Международный скандал и санкции должны были стать закономерным продолжением этой истории после соответствующего прецедента в Беларуси. В чем заключаются тонкости политизации гражданских перевозок и к чему они приведут? Сейчас будем разбираться.





После посадки самолета в Минске по всем правилам реагирования, которые едины для всех перевозчиков в случае угрозы жизни пассажиров, Беларусь обвинили в нарушениях и подвергли санкциям. Комиссия Международной организации гражданской авиации прибыла в страну только спустя 3 месяца после инцидента.

Дальнейшее расследование этой структуры выглядело как пляски на углях. Все прекрасно понимают, но отчет надо подогнать под нужные выводы. Танцорам то и дело мешали различные обстоятельства. Доводили до откровенного абсурда, например, когда расследование откладывали на месяц, чтобы переводчики предоставленной информации смогли отдохнуть.





Мы предоставили вообще все, что могли предоставить. Были абсолютно открыты, но соответствующей транспарентности от наших коллег мы не увидели. Фактически расследование показало, что были умышленно стерты переговоры внутри кабины того злополучного рейса Ryanair, который сел в Минске. Не предоставлена никакая информация со стороны Литвы и Польши по ходу этого расследования. Получается, что мы предоставили все, потому что чувствовали и знали: правда за нами. И мы действовали в этой ситуации именно так, как мы должны были действовать. Наши же партнеры просто показали свою некрасивую сторону. Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси

Все это время санкциями умышленно разоряли белорусского авиаперевозчика. Бремя халатного отношения ICAO возложили на сотрудников предприятия. Уволить узкоквалифицированных специалистов можно за один день, а вот укомплектовать штат даже спустя год становится практически невыполнимой задачей.

Так, например, в начале 2020 года штат airBaltic составлял 1700 человек, после ковидной турбулентности, в которую попали все перевозчики, количество просело до 1000 сотрудников. Есть вакансии, которые airBaltic уже длительное время не может заполнить и с аппетитом смотрит на штат других перевозчиков. Фактически Александр Лукашенко тогда спас белорусскую авиацию от рейдерского захвата, взяв на личный контроль выстраивание новых направлений для полетов.





Европа всегда хотела бы выигрывать в экономическом плане. Для нее главное - получить прибыль. Конечно, устранить Белавиа и закрыть вообще возможность для каких-то рейсов проходить в Беларуси через Европу - это экономический успех. Устранив Белавиа, Европа получила возможность использовать эту нишу в собственных целях и получать прибыль в собственный карман. Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова

Заявление ICAO о том, что минирование рейса из Минска было заведомо ложным и организованным белорусскими властями, создает очень опасный прецедент для гражданской авиации. Дело в том, что все инструкции и рекомендации в авиации в буквальном смысле написаны кровью жертв авиакатастроф. Все чрезвычайные происшествия тщательно расследуются, и по итогам корректируются основные требования для осуществления полетов. Таким же образом сформированы и все правила, которыми руководствовались соответствующие службы в Беларуси после поступления информации об угрозе минирования.

ICAO, заявляя о неправомерных действиях белорусских ведомств, в данной ситуации обязано разработать поправки в основные регламенты, дабы описать эти неправомерные действия и исключить их возможность.





Запад просто убедился, что здесь ни Батька, ни белорусская сторона не нарушили международные правила. То, что им хотелось шумно спекулировать, пусть будет их забота. Если бы было грубейшее нарушение вот этих международных авиационных правил, то, конечно же, они бы и сейчас рычать продолжали на Минск. Виктор Баранец, военный обозреватель, полковник в отставке