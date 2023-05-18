Игра "Взрыв мозга", бар "Фитолекарь", занимательный квест - интересно провести ночь 18 мая приглашает Музей истории медицины Беларуси

Занимательный квест по уникальной экспозиции Музея, который познакомит с необычными методами лечения, удивительными операциями, способами борьбы с эпидемиями, различными интересными фактами и предметами, связанными с развитием медицины на территории Беларуси.



Специальная интерактивная площадка "Военная медицина", которая представит открытия, сделанные для спасения больных и раненых, изобретенные средства защиты от газовых атак, расскажет о белорусских врачах, самоотверженно служивших на фронтах одной из самых кровопролитных войн нашей истории.

