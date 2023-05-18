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Игра "Взрыв мозга", бар "Фитолекарь", занимательный квест - интересно провести ночь 18 мая приглашает Музей истории медицины Беларуси
Ночь музеев 18 мая в формате "4 х 4" впервые пройдет в Музее истории медицины Беларуси Республиканской научной медицинской библиотеки.
Начало мероприятия - в 18.00.
Музей истории медицины Беларуси - единственный в своем роде на территории нашей страны - гостеприимно распахнет свои двери для всех желающих.
Гостей ожидают:
Занимательный квест по уникальной экспозиции Музея, который познакомит с необычными методами лечения, удивительными операциями, способами борьбы с эпидемиями, различными интересными фактами и предметами, связанными с развитием медицины на территории Беларуси.
Специальная интерактивная площадка "Военная медицина", которая представит открытия, сделанные для спасения больных и раненых, изобретенные средства защиты от газовых атак, расскажет о белорусских врачах, самоотверженно служивших на фронтах одной из самых кровопролитных войн нашей истории.
Ставшая традиционной интеллектуальная битва "Взрыв мозга", которая позволит испытать себя в игре.
Вход свободный.
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