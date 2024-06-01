Играл в футбол вместе с друзьями, побежал за мячом в траву и забыл про мины - мальчик из Донецка рассказал о своей трагедии

Дети не выбирают страну для рождения. Появляясь на свет, они даже не представляют, с чем могут столкнуться: с благополучием и райским садом или с войной и жизнью в аду. Конечно, в несчастьях маленьких людей и отсутствии нормального детства виноваты взрослые. Но процесс этот не всегда управляем. И от этого становится страшно.

У парня ампутирована нога. "Когда я подорвался на мине, держал ногу свою, кость, и пытался кровь остановить. Старался изо всех сил, потому что в тот момент было страшно, я вообще не понимал, что делать. Это единственное, до чего я додумался, - вспоминает Никита. - Мои друзья сначала перепугались очень сильно. Они начали убегать, а я начал просто кричать. Но они поняли, что со мной типа нормально, и прибежали обратно. Из окон люди начали высматривать. Скорую все начали вызывать. У меня была только надежда, что мне ногу не отрежут. Мне врачи давали надежду на то, что, возможно, спасут ногу. Там уже полная каша была с ногой, так что не получилось".