Игроки ХК "Динамо-Минск" провели совместную тренировку с детьми с синдромом Дауна

Хоккеисты минского "Динамо" остаются на льду, несмотря на то что завершили сезон в Континентальной хоккейной лиге. Игроки основного состава "зубров" и воспитанники школы "Динамо-Джуниверс" накануне на площадке "Минск-Арены" провели совместную тренировку с детишками с синдромом Дауна. С помощью профессионалов ребята смогли приобрести первые навыки катания на коньках, а сами хоккеисты и организаторы акции уверены, что регулярные тренировки на льду положительно скажутся на здоровье детей в будущем.