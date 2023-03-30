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Игроки ХК "Динамо-Минск" провели совместную тренировку с детьми с синдромом Дауна

Хоккеисты минского "Динамо" остаются на льду, несмотря на то что завершили сезон в Континентальной хоккейной лиге. Игроки основного состава "зубров" и воспитанники школы "Динамо-Джуниверс" накануне на площадке "Минск-Арены" провели совместную тренировку с детишками с синдромом Дауна. С помощью профессионалов ребята смогли приобрести первые навыки катания на коньках, а сами хоккеисты и организаторы акции уверены, что регулярные тренировки на льду положительно скажутся на здоровье детей в будущем.

К слову, мероприятие также приурочено к Международному дню людей с синдромом Дауна, который прошел неделей ранее - 21 марта.

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