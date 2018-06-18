Игровая зависимость включена в перечень расстройств на уровне с наркоманией

Всемирная организация здравоохранения включила игровую зависимость в перечень болезней и расстройств на уровне с алкоголизмом и наркоманией. Сегодня ею страдает около 5 % населения планеты. Игровая зависимость может быть диагностирована в том случае, если у человека происходят нарушения в семейной и социальной сферах. Часто у пациентов возникают суицидальные мысли из-за погружения в виртуальную реальность. Во многих странах, включая Беларусь, уже разработаны программы лечения людей с такой зависимостью.