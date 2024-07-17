Игровой городок, азотное шоу и компьютерные мастер-классы - Центральный ботанический сад принимал семейный фестиваль "Твой день"

Ботанический сад принимал семейный фестиваль "Твой день". Творческие коллективы представили свои театрализованные показы. Для посетителей подготовили лектории с известными врачами с акцентом на здоровое питание, психологию. На площадке "Сила рода" знакомились с духовными практиками.