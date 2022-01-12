Снежинки на окнах, картины с ажурными узорами из бумаги и деревянные шары, оклеенные разноцветным орнаментом. Игрушки, открытки и изделия в стиле вытинанки создают в Воложинском центре детей и молодежи. Школьники с увлечением осваивают народный вид искусства с национальными традициями. Вытинанка появилась в Беларуси в 16 столетии, а наибольшего расцвета достигла в начале 19-го.



Современная вытинанка - модный стиль, который объединил в себе декоративность и народный символизм. В этой стилистике декорируется одежда, оформляются интерьеры комнат и домов. А также вытинанка используется в компьютерном дизайне.

