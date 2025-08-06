Игры, экскурсии, мастер-классы и творческие встречи - "Зубренок" принимает гостей из Индии

Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" в очередной раз подтверждает статус международной площадки, принимая на оздоровление детей из стран СНГ и Азии. В белорусском Артеке по приглашению Александра Лукашенко уже побывали ребята из Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Мьянмы, Египта, Палестины. Сейчас на оздоровление в нашу страну приехали индийские школьники. Для них подготовлена насыщенная программа.

Индийские школьники изучают белорусскую культуру

Несмотря на языковой барьер и культурные различия, индийские школьники быстро нашли общий язык со своими белорусскими сверстниками в "Зубренке". Знакомство с белорусской культурой началось с народных песен и танцев.

Ребята с большим интересом изучают традиции и обычаи белорусского народа. И хотя различия в культурах очевидны, есть у нас общие ценности: дружба, взаимопонимание и стремление к новым знаниям. В "Зубренке" делают все возможное, чтобы помочь гостям быстро адаптироваться к новой обстановке и почувствовать себя в Беларуси как дома.

Гостья из Индии в "Зубренке" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/617eaa60-c74a-4044-9fdc-3537c3c99a58/conversions/91f763cb-21cc-493c-acce-3deaa0901423-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/617eaa60-c74a-4044-9fdc-3537c3c99a58/conversions/91f763cb-21cc-493c-acce-3deaa0901423-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/617eaa60-c74a-4044-9fdc-3537c3c99a58/conversions/91f763cb-21cc-493c-acce-3deaa0901423-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/617eaa60-c74a-4044-9fdc-3537c3c99a58/conversions/91f763cb-21cc-493c-acce-3deaa0901423-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я очень благодарна Президенту Беларуси за возможность приехать и отдохнуть в "Зубренке". Мне здесь очень нравится. Тихо, спокойно, невероятно красивая природа. А белорусские люди гостеприимные и дружелюбные", - поделилась впечатлениями индийская девочка.

Гостья из Индии в "Зубренке" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0147142e-6340-4910-b35c-317e91c64e82/conversions/09635839-3e06-4aec-a058-488ebb4b4a37-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0147142e-6340-4910-b35c-317e91c64e82/conversions/09635839-3e06-4aec-a058-488ebb4b4a37-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0147142e-6340-4910-b35c-317e91c64e82/conversions/09635839-3e06-4aec-a058-488ebb4b4a37-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0147142e-6340-4910-b35c-317e91c64e82/conversions/09635839-3e06-4aec-a058-488ebb4b4a37-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мне все здесь по душе. Когда наша смена закончится, я точно никогда ее не забуду. Ведь это мое первое путешествие за границу. Вернувшись на родину, я расскажу, как Беларусь поразила меня чистотой, дружелюбием и открытостью", - сказала другая.

Активный отдых и укрепление здоровья

Сейчас в "Зубренок" приехали 24 индийских школьника. Для них подготовлена насыщенная программа: игры, экскурсии, мастер-классы и творческие встречи. Но главное - ребята не только хорошо отдохнут, но и укрепят свое здоровье благодаря качественному комплексу оздоровительных процедур.

За каждым из этих ребят своя непростая судьба. Все они дети из малообеспеченных семей Индии, для которых эта поездка в Беларусь стала первым в жизни путешествием за границу.

Рани Вагмари Кашинат, руководитель индийской делегации news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00c49e06-4686-4e31-9e27-4907e6dd8aa3/conversions/493f7a1d-9caf-48c4-87e2-78b0a0951c38-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00c49e06-4686-4e31-9e27-4907e6dd8aa3/conversions/493f7a1d-9caf-48c4-87e2-78b0a0951c38-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00c49e06-4686-4e31-9e27-4907e6dd8aa3/conversions/493f7a1d-9caf-48c4-87e2-78b0a0951c38-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00c49e06-4686-4e31-9e27-4907e6dd8aa3/conversions/493f7a1d-9caf-48c4-87e2-78b0a0951c38-xl-___webp_1920.webp 1920w

Рани Вагмари Кашинат, руководитель индийской делегации:

"Детям очень нравится в Беларуси. В "Зубренке" проводится много разнообразных мероприятий. Организация нашей программы находится на высочайшем уровне, а администрация и вожатые проявляют невероятную заботу. Нам здесь комфортно и безопасно. Мы чувствуем себя как дома".

В лагере "Зубренок" побывали дети из 45 стран мира

Настоящая столица счастливого детства. Именно так ласково называют этот лагерь на живописном берегу синеокой Нарочи. За свою полувековую историю "Зубренок" стал настоящим центром притяжения для школьников из разных уголков планеты. Здесь уже побывали ребята из 45 стран. Для организации качественного и незабываемого отдыха детей в лагере сформирована уникальная и разносторонняя программа.

Татьяна Осмоловская, директор национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9868eaca-f16c-4629-9881-6b50362fa81d/conversions/a5394391-1d1c-4b60-b344-45e265b95555-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9868eaca-f16c-4629-9881-6b50362fa81d/conversions/a5394391-1d1c-4b60-b344-45e265b95555-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9868eaca-f16c-4629-9881-6b50362fa81d/conversions/a5394391-1d1c-4b60-b344-45e265b95555-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9868eaca-f16c-4629-9881-6b50362fa81d/conversions/a5394391-1d1c-4b60-b344-45e265b95555-xl-___webp_1920.webp 1920w

Татьяна Осмоловская, директор национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок":

"Большая работа подготовительная была проведена. И в первую очередь это укрепление материально-технической базы, создание комфортных условий проживания, питание, подготовка медицинского корпуса для оказания оздоровительных услуг. Второй вопрос - это кто будет работать с детьми. Это наши вожатые-воспитатели. Большие помощники в организации сотрудничества с зарубежными делегациями - лингвистический наш вуз и Белорусский государственный университет".

Беларусь - Индия: укрепление двустороннего сотрудничества