"Игры будущего" - соревнования на пределе физических и цифровых возможностей

В Казани продолжаются "Игры будущего". Это международные соревнования по фиджитал-спорту - совмещение физического и цифрового миров.

Атлеты выступают в двоеборье. Одна и та же команда сражается сначала в реальности, а затем в подобной киберспортивной игре.

Покорять турнир приехали и 70 белорусов. Сегодня на групповом этапе стартовала наша команда в дисциплине "фиджитал-баскетбол". Проходит отбор в единоборствах. За команду "Ак Барс" в "фиджитал-хоккее" выступает гомельчанин. Ждем старта турнира робототехники. А к вечеру узнаем результаты виртуальной велогонки.