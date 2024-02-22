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"Игры будущего" - соревнования на пределе физических и цифровых возможностей

В Казани продолжаются "Игры будущего". Это международные соревнования по фиджитал-спорту - совмещение физического и цифрового миров.

Атлеты выступают в двоеборье. Одна и та же команда сражается сначала в реальности, а затем в подобной киберспортивной игре.

Покорять турнир приехали и 70 белорусов. Сегодня на групповом этапе стартовала наша команда в дисциплине "фиджитал-баскетбол". Проходит отбор в единоборствах. За команду "Ак Барс" в "фиджитал-хоккее" выступает гомельчанин. Ждем старта турнира робототехники. А к вечеру узнаем результаты виртуальной велогонки.

Подобного события в мире прежде не было. Общий размер призового фонда - 10 млн долларов. Вплоть до 3 марта будут состязаться представители из 107 стран, а это более 2 тыс. атлетов. Исходя из данных масштабов, "Игры будущего" - это альтернатива Олимпиаде, то, к чему придет весь мир.

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