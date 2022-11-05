3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Игры гормонов: как никотин влияет на выработку эстрогенов у женщин
Шведские биологи выяснили, что никотин блокирует выработку эстрогенов -женских половых гормонов. По мнению ученых, этим объясняются некоторые "мужские" особенности поведения курящих женщин. О молекулярных механизмах изменений в мозге под действием табака и их последствиях для здоровья -пишет РИА Новости.
Пробрало до мозга
Известно, что никотин негативно влияет на мозговое кровообращение, индуцирует образование тромбов, нарушает защитную функцию гематоэнцефалического барьера и эндотелиальных клеток, выстилающих стенки сосудов, что становится причиной воспаления. У женщин в дополнение к этим общим пагубным последствиям, при никотиновой зависимости снижается уровень половых гормонов -эстрогенов. Это приводит к нарушению нормальной периодичности менструального цикла, раннему наступлению менопаузы и другим гормональным сбоям.
Факт
Выделяют три вида эстрогенов: эстрадиол, эстрон и эстриол. Они образуются в организме из андрогенов -мужских половых гормонов, вырабатываемых семенниками у мужчин и яичниками у женщин. Под действием фермента ароматазы, который производится в таламусе (отделе в центральной части головного мозга) - мужской гормон тестостерон переходит в женский эстрадиол, а андростендион -в эстрон. Из них на следующем этапе образуется третий женский гормон -эстриол. У мужчин таламус вырабатывает значительно меньше ароматазы, чем у женщин, поэтому у них синтез эстрогенов не активен.
Метаболизм курильщицы
Под воздействием фермента ароматазы (эстрогенсинтазы), вырабатываемой таламусом, мужские половые гормоны андростендион и тестостерон переходят в женские -эстрон и эстрадиол.
Недавно шведские ученые впервые установили в эксперименте с участием людей, что никотин подавляет выработку эстрогенов в женском мозге. Результаты они представили на 35-м Конгрессе Европейского колледжа нейропсихофармакологии (ECNP), проходившем в октябре 2022-го в Вене.
"Эффект можно наблюдать даже после единичной дозы никотина, эквивалентной одной сигарете, что показывает, насколько сильно курение влияет на мозг женщины, -приводятся в пресс-релизе колледжа слова руководителя исследования, доцента Эрики Комаско из Упсальского университета. -Возможно, снижение выработки эстрогенов распространяется и на другие функции, например на репродуктивную систему женщин".
Авторы работали с группой из десяти здоровых женщин-добровольцев. Интраназально им вводили дозу никотина, которую обычно потребляют курильщики, а вместе с ней -радиоактивный индикатор в составе молекулы, связывающейся с ароматазой. Благодаря этому ученые с помощью методов магнитно-резонансной (МРТ) и позитронно-эмиссионной (ПЭТ) томографии смогли отследить, сколько фермента образуется и в каком участке мозга.
Сканирование показало, что до начала эксперимента ароматаза присутствовала в различных отделах промежуточного мозга -таламусе, гипоталамусе и миндалевидном теле. Эти области, относящиеся к лимбической системе, -важные центры управления эндокринными процессами и многими основными функциями организма. После введения никотина количество ароматазы в таламусе резко снизилось. Таким образом ученые впервые напрямую увидели, где вырабатывается фермент, необходимый для синтеза эстрогенов, и получили подтверждение того, что никотин подавляет его образование.
Игры гормонов
Получается, что в гормональном плане с каждой сигаретой женщина становится немного мужчиной, поскольку меньшее количество мужских гормонов преобразуется в женские. Этим, по мнению ученых, можно объяснить появление мужских черт в поведении курящих женщин, а также некоторые физиологические изменения -например, грубый голос.
Ранее ученые установили, что с экспрессией ароматазы связаны нейронные сети, отвечающие за настроение, агрессию и сексуальное поведение. В экспериментах на приматах специалисты наблюдали, как меняется поведение и нейрофизиология животных после введения дозы никотина.
На этом роль эстрогенов не ограничивается. Известно, что женские половые гормоны обеспечивают нормальное кровообращение в мозге, поэтому женщины значительно меньше подвержены инсультам, а ослабление их выработки делает мозг более подверженным ишемическим повреждениям.
Но есть и хорошая новость. Если вовремя бросить курить, гормональный фон восстанавливается. Правда, если изменения не зашли слишком далеко. К тому же, вряд ли все зависит от одного-единственного фактора.
"Табачная зависимость представляет собой сложное расстройство, -пишет в комментарии к исследованию почетный профессор психиатрии и наркологии Академического медицинского центра Амстердамского университета Вим ван ден Бринк. -Маловероятно, что специфическое влияние никотина на таламус и выработку эстрогенов объясняет все наблюдаемые различия в развитии, лечении и результатах между курильщиками мужского и женского пола. Но это направление, несомненно, заслуживает дальнейшего изучения".
Закономерно возникает вопрос: можно ли восполнить запасы эстрогена с помощью заместительной гормональной терапии (ЗГТ)? Медики не рекомендуют этого делать, по крайней мере без консультации с врачом, из-за риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же ЗГТ несовместима с курением. Так что с вредной привычкой все равно придется расстаться.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов