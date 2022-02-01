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"Игры по-пекински": белорусские фигуристы впервые за 20 лет выйдут на олимпийский лед
Нынешняя зимняя Олимпиада будет особенной для белорусских поклонников фигурного катания. Впервые за последние 20 лет на олимпийский лед выйдут наши фигуристы в мужском и женском одиночном катании. Ребята активно тренировались под руководством личных тренеров. Анна Эйсмонт расскажет о тех, кто представит белорусское фигурное катание. Рубрика "Игры по-пекински" - смотрим (видео).
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